León, Guanajuato.- Este fin de semana se realizó el Festival del Globo 2021 en el que varias celebridades como Andrea Legarreta, Erik Rubín y Facundo acudieron a formar parte como conductores.

Y fue precisamente Facundo quien no podía dejar a un lado su irreverencia para burlarse del momento más viral que se dio en el FIG 2021.

Se trata del globo aerostático cuya canastilla chocó contra una casa en la colonia Los Castillos en León, Guanajuato, y que tras impactar en los ladrillos se llevó un tinaco.

Los hechos fueron captados en video el cual se volvió viral en las redes sociales.

Fue por esto que Facundo quiso aprovechar y burlarse del tema, al publicar una fotografía cuando se encontraba arriba de uno de los cientos de globos que se elevaron este fin de semana sobre el Parque Metropolitano.

Mi cara justo antes de impactar contra un tinaco", escribió junto a la foto.

El conductor de televisión logró miles de reacciones y múltiples comentarios en su publicación.

"¿Eras tu?", "Mejor hubieras dejado que lo hicieran ellas…", "Haber que día lo reparas porque no me he bañado desde ese fatídico día!!!”

Durante su estancia en la ciudad de León, Facundo compartió parte de sus vivencias, y una de ellas fue la búsqueda de una ‘guacamaya’, tradicional torta de chicharrón con salsa extra picosa que es un platillo típico de ‘La Capital del Calzado’.

¿Qué pasó en el Festival del Globo?

Durante el segundo día de despegue de aerostatos en el Festival Internacional del Globo 2021, uno de los pilotos tuvo un pequeño accidente.

Resulta que el globo perdió altura y chocó contra una casa, tras lo cual siguió avanzando por el aire y ‘se llevó de corbata’ un tinaco.

Todo quedó captado en video, el cual se volvió viral en las redes sociales y protagonizó divertidos memes.

Afortunadamente no hubo lesionados, y el dueño de la propiedad que fue afectada ya aclaró que los organizadores del Festival del Globo ya se comunicaron con él para hacer las reparaciones necesarias en su casa.

