Fher Olvera vocalista de Maná reta a ‘El Canelo’ a una pelea

Guadalajara, Jalisco.- La boda de ensueño entre Fernanda Gómez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo llena de encuentros, anécdotas y algunas chistosas, como fue el duelo que Fher, vocalista de Maná, propuso al campeón mundial de boxeo.

La ceremonia se realizó en la Catedral de Guadalajara, y la fiesta en el Rancho de las Reinas de San Isidro, Mazatepec.

Los primeros en subir a la escena, ya entrada la tarde fueron los tapatíos de Maná, quienes con temas como ‘Corazón Espinado’, hicieron vibrar a los asistentes.

Lo que llamó la atención, fue el ‘chascarrillo’ que el vocalista lanzó, y que tenía que ver con probar sus habilidades con los guantes.

Esto, debido a que "'El Canelo", buscará el cinturón de la FIB para unificar títulos en la categoría de pesos supermedianos.

¿Qué, te vas a subir al escenario a echar un tiro? No, cómo crees güey, no chin... me chin... ahorita. Hey, me pones una put... ahorita”, dijo en tono de broma.