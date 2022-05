León, Guanajuato.- Inspirados en la mitología de H.P. Lovecraft, la directora de origen iraní Maryam Pirband y el escritor Rubén Arnaiz comenzarán a filmar este fin de semana en León las escenas de la película "Vertical".

La película de acción, aventuras y horror se filmará en un entorno natural, también con el afán de promover a México y en especial el estado de Guanajuato, un lugar al que definen como "emblemático y turístico, donde también podemos iniciar un proyecto a largo plazo para la filmación de películas", se lee en un mensaje publicado en la página de la película en Instagram.

'Vertical' está inspirada en la mitología del escritor H.P. Lovecraft. Foto: Instagram

Santo, Rita y Charly son los protagonistas de "Vertical", que comenzarán a grabar este viernes 20 de mayo en las calles de la ciudad de León, pero también tendrán locaciones en El Peñón, Sierra de Lobos y San Miguel de Allende.

Andrew Dasz, productor y actor de "Vertical", contó en un encuentro con los medios que esta será una película dura de filmar.

"Todos los espectadores, cuando vean a los actores, van a sentir calor, cansancio, van a ver escenas peligrosas y León tiene todo eso”, reveló.

"Visité Guanajuato y luego León, y me di cuenta que la mejor locación para este filme era León y no Guanajuato (capital) por una cuestión de 'feeling', por una cuestión de la temática de la película, es una película de acción de horror y Guanajuato me pareció para una película tal vez un poco más suave", explicó Dasz.

En la cinta que combinará el talento guanajuatense con extranjero, participarán Valentín Trujillo Jr., Reza Moussavy, Fernando Poumian, Carolina Segura, Andrew Dasz, Steven Dasz, Alberto López, Ulises Rocha y Leslie Scarlett.

El equipo de 'Vertical' ya está listo para comenzar filmaciones este fin de semana en León. Foto: Instagram

Los creadores de "Vertical" adelantaron que el estreno de la película, sería no solo en países latinoamericanos y España, también en Estados Unidos.

Según IMDB, sitio especializado en cine, esta es la trama de "Vertical": Rita es hija de una familia portadora de sangre ancestral con habilidades extraordinarias. Cada 100 años necesitan sacrificarse para proteger a la gente. El destino la lleva a unas montañas rocosas verticales donde habitan los monstruos.