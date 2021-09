‘Me pierdo y huyo’: filtran AUDIO en el que Larry Ramos planea desaparecer

México.- Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, sí planeó quitarse el grillete y huir de la justicia estadounidense y de las demandas millonarias que enfrenta por fraude, así lo prueba un audio en el que lo dice.

El colombiano fue detenido el abril pasado, en el Aeropuerto de Miami, Florida, pues está acusado de defraudar a por lo menos 200 personas con 22 millones de dólares.

Desde ese momento pagó una fianza, le colocaron un grillete que le impedía salir de Miami.

En estos días sería presentado ante las autoridades de Estados Unidos, lo que lo llevaría a prisión, pero él prefirió quitarse la pulsera y huir del departamento en el que permanecía bajo arresto domiciliario.

En abril pasado, el programa “Ventaneando” dio a conocer que Larry Ramos es acusado por más de 200 personas que fueron víctimas de sus engaños y que fueron defraudados con 22 millones de dólares.

Entre las víctimas que invirtieron su capital con él, está la cantante mexicana Alejandra Guzmán y sus exmanagers.

Y este jueves, el mismo programa de TV Azteca, liderado por Pati Chapoy, dio a conocer un audio en el que se escucha a Larry planear huir, desaparecer.

Cinthia Velarde, ex manager de Alejandra Guzmán, mostró en televisión la grabación en la que la pareja de Ninel Conde asegura que una solución a su caso era huir.

A mí me gusta siempre pensar los peores escenarios, porque ahí si tiene una solución… una es perderme, huyo, nunca me ven la cara, es decir, me desaparezco y que me demanden por estafador, que me pongan en la Interpol, cosa que me dejaría como un eterno preso en mi mente”, se escucha decir a Ramos en el audio.