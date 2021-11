Filtran VIDEOS de Christian Nodal cantando canciones de Belinda

Ciudad de México.- Una vez más Christian Nodal demuestra cuanto ama a Belinda, pero ahora le ayudaron a hacerlo público, pues el influencer Papi Kunno, grabó al cantante en plena presentación de su prometida coreando sus canciones.

Belinda se ha destacado en su faceta de cantante, pero muchos saben que también es empresaria, modelo e influencer, pues a través de sus presentaciones y sus posteos en redes sociales ha impuesto moda, por lo tanto una reconocida marca de ropa en línea lanzó una colaboración con la intérprete de "Dopamina".

El pasado martes 16 de noviembre se llevó a cabo la presentación oficial de la nueva colección de ropa de Belinda con un gran evento en el Museo Soumaya, en la Ciudad de México.

El evento congregó a familiares y amigos, entre los que destacó la presencia del prometido de la intérprete de “Sapito”, además de celebridades e influencers, entre ellos al TikToker Papi Kunno.

Fue en las historias de su cuenta en Instagram, donde Kunno compartió detalles del evento, pero llamó la atención ver el momento donde Christian Nodal coreaba la canción "Mi Bella Traición" de su novia, a quien veía muy enamorado y con una imparable sonrisa en el rostro.

"Si mi novio no me ve así no lo quiero", fue una de varias leyendas que colocó el tiktoker, en sus videos, y se puede ver al intérprete de regional mexicano muy enamorado riendo y aplaudiendo a su bella pareja, a quien en ningún momento le quitó la mirada de encima.

Pero el influencer no fue el único que se percató de la situación, sino que varios asistentes más también grabaron las reacciones de Christian Nodal, quien se mostró muy feliz, enamorado y participativo en todo momento.

En cada uno de los videos, el cantante originario de Sonora mostraba una sonrisota y no perdía detalle de su prometida.

Hasta el momento, estas imágenes se volvieron virales en redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok, en donde los internautas resaltan lo enamorado que se ve Nodal y como apoya a Beli en todo momento.

