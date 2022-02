Filtran al nuevo Iron Man en la película 'Doctor Strange 2'

Estados Unidos.- A los fans del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) les quedó claro que las posibilidades son infinitas antes del inicio del multiverso, pues en la última entrega de “Spider-Man: No Way Home” el hechizo que lanzó Doctor Strange sentó las bases de este famoso multiverso, por lo que surge la pregunta de podría ser el próximo Iron Man.

Uno de los principales rumores que surgieron es ver a un Iron Man nuevo proveniente de otro Universo, esto suena coherente para no matar al personaje que ya se había convertido en uno de los favoritos de toda la gente.

Además hay que recordar que dio su vida por la humanidad y dentro del mismo MCU es el más querido por los demás personajes, y sin olvidar que hay que darle continuidad al multiverso.

Los rumores de que Tom Cruise será el nuevo Iron Man son cada vez más fuertes. Foto: Especial.

El tiempo pasa, los rumores siguen creciendo y cada vez falta menos para conocer lo que deparan los diferentes universos de Marvel. El que Iron Man regrese al MCU es sin duda el que los fans de la franquicia comentan más y es que según las últimas filtraciones podríamos presenciar el nacimiento de un Iron Man de otro universo.

Ya son muchos los secretos que rodean la película del Hechicero Supremo, entre ellos la llegada de un nuevo Iron Man. La gente se ha desesperado con esta noticia hace varias semanas, pero lo que más emoción generó es el rumor tan fuerte de que Tom Cruise sería quien vista el traje del nuevo Iron Man.

Al parecer los rumores se han convertido en realidad y es que se filtró una imagen en la que se puede ver a Tom Cruise en los sets de grabación de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, así que todo indica que son filtraciones reales. Recordemos lo sucedido con las filtraciones en “Spider-Man: No Way Home”, que primero se negaron y después resultaron ser ciertas.

Fans esperan con ansias ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Foto: Especial.

Sin embargo, hay otro grupo de fanáticos quienes creen que eso sólo se trata de un engaño, pues quieren hacer pasar un montaje como verdadero, de esta forma no nos queda más que esperar a la salida de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” para confirmar toda esta ola de especulaciones.

Para quienes han permanecido atentos a las filtraciones sobre la cinta, saben también que se habla mucho de la presencia de algún Spider-Man, el cual terminaría ayudando a Strange para poder controlar lo que sucede en el Universo de la locura.

Este Spider-Man no sería el de Tom Holland y lo que todos esperamos es que sea Tobbey Maguire. Por el momento solo habrá que esperar.

