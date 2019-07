Filtran audio; Mauricio Clark acepta que recayó a las drogas

Luego de que se filtrara un audio en el que se revelaba la recaída en las drogas de Mauricio Clark, el mismo periodista lo confirmó en su cuenta de Twitter.

A través de Youtube, Kadri Paparazzi reveló que recibió una llamada de Mauricio Clark pidiéndole que no publicará un video donde se ve su recaída en las drogas durante su viaje a Colombia en Semana Santa.

Kadri publicó el audio en Youtube, de dos llamadas que tuvo con Mauricio Clark donde le pide que no revele su "momento de debilidad", no por él si no "por las personas que buscan recuperarse y necesitan inspiración".

Además, en los mismos audios confirma que las drogas las compró con el dinero que gana en sus conferencias cristianas.

Lo que me duele es gastarme el dinero que Cristo me está dando con esto (sus conferencias)”, se escucha.

Lo confirma el Twitter

Al respecto, Mauricio Clark hizo un post en Twitter confirmando dicha información.

"Esto será lo único que comparta referente a un audio que están propagando por distintos lugares. En un momento de debilidad, que no justifico sino hago frente con valentía y dignidad, es de humanos tropezar y más aún cuando existen de por medio tantos ataques y amenazas de muerte", escribió.

En un momento de debilidad, q no justifico sino hago frente con valentía y dignidad, es de humanos tropezar y más aún cuando existen de por medio tantos ataques y amenazas de muerte. — Mauricio Clark �������� (@clarketo) 29 de junio de 2019

Además, afirmó que él le había dado su confianza al fotógrafo que filtró dicha información, quien, dijo, estuvo también en Alcohólicos Anónimos.

Carlos, fotografo reconocido quien difundió dicho audio, llegué a considerarlo un hermano del mismo dolor, pues siendo parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA), le pedí ayuda en un momento de dolor y fragilidad.



Hoy en misa, lo perdoné y le pedí a Cristo por su vida. pic.twitter.com/5bF65fr6sm — Mauricio Clark �������� (@clarketo) 29 de junio de 2019

