Filtran audio de Claudia Martín exigiendo dinero a Andrés Tovar para desmentir infidelidad con Maite Perroni

Ciudad de México.- A unos cuantos días de que se supiera que el productor Andrés Tovar intentó sobornar a su aún esposa Claudia Martín para que ya no hablara de su separación, provocada supuestamente por su infidelidad con Maite Perroni, ahora el programa “Ventaneando” reveló una conversación que pondría en duda esta versión.

Luego de informarse que Tovar le había ofrecido 1 millón de pesos a Martín para no seguir manchando la reputación de la cantante de RBD, ahora el programa de Paty Chapoy filtra un audio que probaría como Claudia le pide una “donación” a Andrés para desmentir su supuesto engaño con Maite.

La actriz Maite Perroni asegura que la están difamando./ FOTO: Especial

Parte del audio de Claudia Martín

Andrés (A): “Yo no he hecho nada malo. Yo necesito que desmientas que me encontraste mensajes en el celular, porque es mentira”. Claudia (C): “Yo no voy a salir a desmentir nada”. (A): “¿Es verdad o es mentira?”. (C): “Es mentira…”. (C): “Tu bronca hoy por hoy es, yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar, ¿cómo vas a cerrar bien para que, tu esposa de hoy, esté tranquila?... Que me ayudes económicamente”. (A): “Y te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado”. (C): “¡Ah bueno!, en el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo, que todo eso es mentira y que acabamos con mucho amor y respeto y cariño, listo, hacemos el negocio y listo”.

Y para dejar más claro sobre la cantidad que necesitaba, la actriz explicó:

Para que yo me sienta tranquila y que yo pueda firmar ese divorcio necesito que un año me ayudes con gastos del departamento, y con gastos de la casa. Un año, porque yo no tengo planeado que yo me gaste mis ahorros de aquí a tres meses”.

Al respecto de la donación, Martín puntualizó:

Yo lo que te estoy diciendo, voy a salir a dar una declaración, y sobre esto, él día que yo vea que tu ya me apoyaste económicamente. Y tiene que ser antes del divorcio, porque si no, no puede aparecer como donación, porque sino me meto yo en problemas de impuestos”.

Finalmente, el productor la cuestiona sobre la cuenta a la que le debe depositar la cantidad solicitada, y la actriz únicamente le señala:

A la que tú quieras, pero ponle “donación”. También ya lo hablé con Joel, y me dice: “Clau, para esto tiene que ponértelo como donación siguiendo casados””.

Claudia Martín afirma que audio fue manipulado

Por su parte, Claudia Martín rompió el silencio luego de que se filtrara la conversación entre ella y su esposo, Andrés Tovar.

A través de una llamada telefónica para el programa "Hoy", la actriz aseguró que la conversación fue manipulada, además de que la misma se llevó a cabo de forma privada, por lo que le sorprende que haya salido a la luz.

Estos audios son parte de una conversación con mi ex pareja, y lo único que acabo de decir es que, era un acuerdo privado y mutuo, al que ya habíamos llegado desde mucho tiempo antes de que nuestra separación se hiciera pública. Fue una conversación que se llevó a cabo en un ambiente privado, y ahorita como ves desafortunadamente se está tergiversando la información, y la están sacando de contexto”, explicó Martín.

Acto seguido, la artista que formó parte de la telenovela "Fuego Ardiente", se dijo dispuesta a llevar su separación de forma privada e incluso reiteró que no ha sido nada fácil este tema para ella.

Como en su momento yo dije en mi comunicado, este divorcio está haciendo para mi un proceso doloroso, y pues yo lo único que busco y siempre he buscado es conducirme en mi vida de manera pacífica, yo quisiera y estoy dispuesta todavía y siempre ha sido mi postura, de llevar este divorcio de manera pacífica, ustedes saben que yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalo, y siempre lo único que ha hablado de mi es mi trabajo, y en eso quiero seguir enfocándome”.

De la misma manera, destacó que luego de haber concluido su participación en el melodrama anteriormente mencionado, por ahora está buscando trabajo.

Afortunadamente durante todo este tiempo he dejado de trabajar, o he dejado de buscar nuevos proyectos, de ir a casting, de mandar castings y te repito, fue un acuerdo entre ambos, que desafortunadamente y de manera muy lamentable se está manipulando esta información”, indicó.

Asimismo, Claudia Martín comentó:

Yo estoy en paz conmigo misma, yo durante toda mi relación siempre fui honesta, siempre di lo mejor de mí, siempre hice lo que creía que era lo mejor dentro de un matrimonio, y por eso yo estoy tranquila. Simplemente hay cosas que terminan y yo me estoy enfocando en seguir con mi vida, en tomar terapia, en seguir con mi carrera […] en apoyarme en familiares, en mis seres queridos, en mis amigos […] por supuesto que no es sencillo, no ha sido fácil, ha sido doloroso, sobre todo que yo he mantenido mi vida muy privada, lamentablemente llega el punto en el que si me gustaba decir todo esto, en el momento en que hacen una manipulación de una información como que yo estuviera exigiendo algo a cambio de otra cosa, ahí sí ya pues no estoy de acuerdo”.

Finalmente, sobre si se arrepiente de lo que dijo, la actriz replicó:

Lo que es lamentable es que sea público, creo que cada pareja tiene su proceso de divorcio y en esta ocasión lo lamentable es que haya sido público, simplemente es parte de una conversación, no es la conversación entera y yo tampoco tengo porqué dar más información de esa conversación”.

