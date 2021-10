Filtran audios de Laura Bozzo, se acaba a Televisa, Verónica Castro a México y demás famosos

Ciudad de México.- Una vez más Laura Bozo se ubica en el ojo de la tormenta tras la filtración de polémicos audios donde arremete contra México, país que le dio asilo político, y contra varios famosos del espectáculo.

Fue a través del canal de Youtube, Chisme No Like, donde se publicaron las reveladoras grabaciones con el fin de “desenmascarar” a Laura Bozzo frente a todo el medio del espectáculo de habla hispana.

En el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, se dieron a conocer los audios y se escucha claramente a la conductora peruana despotricar contra diferentes celebridades como Verónica Castro, Eva Longoria, Yolanda Andrade y Adamari López, e incluso contra Televisa, donde trabajó por varios años, y uno de sus ex ejecutivos, Pepe Bastón.

En el material se oye a la autonombrada “abogada de los pobres” como se acaba a los famosos y a la empresa que le dio trabajo, Televisa, de quien dijo ya no aguantaba porque debía trabajar y generar rating para no ser “expulsada”.

En uno de los audios, La "Señorita Laura" critica a Pepe Bastón, y a su esposa Eva Longoria:

Son gente de mierda, ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron”.

También se jacta que los logros que tuvo Televisa como empresa se debían a su programa, ya que ella hizo todo para que así sucediera, y no porque la televisora que la apoyara.

Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado”, aseguró.