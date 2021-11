Filtran el audio que Eugenio Derbez envió al papá de Octavio Ocaña tras enterarse de su muerte

Ciudad de México.- Eugenio Derbez fue uno de los creadores del exitoso programa “Vecinos” y quien descubriera al actor Octavio Ocaña para darle vida al personaje de "Benito Rivers" en la serie de televisión, inspirada en la serie española “Aquí no hay quien viva”.

El papá de Octavio Ocaña, Octavio Pérez, fue quien filtró el audio que le hizo llegar el también productor Eugenio Derbez después de que se enteró de la muerte de su hijo.

Tal revelación la hizo durante una entrevista en un programa de televisión, para demostrar la estrecha relación que el actor y comediante llevaba con la familia Pérez - Ocaña.

No sabes lo triste que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio y en lo que pasó y estoy muy enojado, muy triste y me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo", comenzó Derbez.