Filtran fotografías nunca vistas de Marilyn Monroe en la morgue

Estados Unidos.- Con ayuda de sobornos, un fotógrafo logró fotografiar el cadáver de la actriz estadounidense Marilyn Monroe en la morgue y hoy salen a la luz.

Los detalles fueron revelados a través de un nuevo documental sobre la muerte de la actriz.

Al parecer, el fotógrafo que las tomó escondió algunas fotografías sin revelarlas al público aquel 5 de agosto de 1962, fecha en que la famosa actriz de cine falleció a causa de una sobredosis.

Quien logró fotografiarla fue el famoso fotoperiodista Leigh Wiener gracias a un soborno que le dio al personal de la morgue en donde estaba el cuerpo de Marilyn, quien murió a los 36 años de edad, informó su hijo Devik Wiener.

Photographer’s son tells about pictures showing naked Marilyn Monroe on autopsy table https://t.co/OYSDtMKXPq pic.twitter.com/GrawhjY20k

El soborno consistió en alcohol, el cual le fue entregado al personal de la morgue para que el fotógrafo pudiera tener acceso hasta la cámara restringida donde se encontraba la actriz.

No fue la primera vez que utilizó un par de botellas de whisky para entrar en un área de acceso restringido”, relató Devik en la serie documental 'Scandalous: The Death of Marilyn Monroe' ('escandaloso: la muerte de Marilyn Monroe'). Ofreció una bebida a un par de chicos, y lo siguiente que sabes es que estaba en la parte de atrás”, añadió, según cita Daily Mail.