China.- Aunque fanáticos, actores y los mismos directores de Avengers: Endgame pidieron al público no spoilear la película, lamentablemente un internauta filtró la película completa.

De acuerdo con Torrent Freak, un asistente de la premiere en China logró grabar toda la película y la subió a Internet.

Ante esto, fanáticos del Universo Marvel reaccionaron en redes y pidieron a demás internautas no compartir la película, ni spoileres.

No obstante y para fortuna de muchos, la película es de muy mala calidad, al igual que el audio y -según internautas que no pudieron esperar a ir a una sala de cine- se ven fallas en las imágenes, por lo que no recomiendan ver esta versión.

La euforia por el estreno en Estados Unidos y México, que será en unas horas más, es tal que inclusive, hay Trendig Topics en Twitter con el hashtag #YoMeUnoALosAvengers, donde los usuarios han compartido memes sobre qué superpoder referente a la vida cotidiana tendrían y serían parte de los Vengadores.