'Madrugan' a Sony: Filtran tráiler de “Spider-Man: No Way Home” en redes y estallan los memes

Estados Unidos.- El nuevo largometraje que produce Sony Pictures, “Spider-Man: No Way Home”, se convirtió en tendencia en Twitter tras la filtración de lo que sería el primer vistazo no oficial de la próxima entrega del Hombre Araña.

Si bien los fans de todo el mundo están con ansias de conocer la tercera entrega protagonizada por el actor Tom Holland, la cual se estrenará en diciembre de 2021, muchos son los rumores que giran en torno.

Pero los fans no han podido esperar más, así que en redes sociales se filtró un avance, a través de una grabación, de mala calidad, acompañado del posteo: “Ese momento en que ves que el tráiler filtrado de SpiderMan: NoWayHome lo estás viendo de un celular, que grabó un celular, que grabó un celular, que grabó una pantalla”, y confirma varios rumores que se especulaban, entre ellos la del multiverso.

En redes 'llovieron' los comentarios referentes a lo visto en el tráiler que se filtró de 'Spider-Man: No Way Home'. Foto: Twitter

Y sí, el tráiler de 2 minutos y 55 segundos también revela varios detalles, como la inclusión de Alfred Molina en su papel de Doctor Octopus, aunque no se ve la participación del Duende Verde o Electro.

No sólo “SpiderMan: NoWayHome” se volvió tendencia, pues el nombre de Tom Holland también, esto debido a que el actor ya ha cometido imprudencias en ruedas de prensa, por lo que esta vez bromearon con la idea de que fue él quien reveló el tráiler.

Reacciona Sony Pictures

Ante esta situación, Sony Pictures no respondió a los comentarios de los cibernautas, pero los mensajes que incluían el video del presunto avance fueron eliminados con una declaración de derechos de autor.

Los medios se han desactivado en respuesta a un informe del propietario de los derechos de autor”, se avisaba a los usuarios de redes.

Hasta el momento los ejecutivos de Marvel y Sony no han dado alguna declaración ni mucho menos detalles sobre la historia de “Spider-Man: No Way Home”, pero un trascendido revela la identidad secreta de Peter Parker, lo que sin duda será esencial en la narrativa, ya que estará enlazada con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Se había especulado que dicho tráiler vería la luz entre el lunes y el martes de esta semana, donde sería exhibido a los asistentes de la CinemaCon.

Lo que también llama la atención es que Paramount confirme una película de Sony y Disney, pues la compañía es la encargada de distribuir sus películas, y en más de una ocasión.



