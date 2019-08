Filtran tráiler de la película para adultos de Bella Thorne

Estados Unidos.- Recordada por participar en la serie ‘Shake it up’ de Disney Channel en 2010, la actriz y cantante Bella Thorne sorprendió a todos luego de anunciar su incursión al cine para adultos, industria en la que dirigirá el filme 'Her & Him' que será publicado por la plataforma 'PornHub'.

Por el momento el primer tráiler de la película ha sido lanzado en el Instagram de la actriz para adultos Abella Danger, quién envió el siguiente mensaje: “Él y Ella #muypronto dirigida por Bella Thorne”.

Por su parte Bella Thorne explicó que fue lo que la inspiró a dirigir el filme:

"Lo que me inspiró para hacer la película fue básicamente pensar en esta relación entre un hombre y una mujer, y esta lucha por el dominio y cuánto se relaciona con nosotros en nuestro mundo en general además de en un escenario sexual. Si piensas que el porno es incómodo, lamento que te sientas incómodo. Pero no hagas que otras personas se sientan incómodas por estar de acuerdo con él ", expresó la actriz.

El estreno oficial de la película “Her & Him”, con Abella Danger y Small Hands, será el 11 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Oldenburgo.