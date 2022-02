Fiscalía acusa formalmente a Héctor Parra por abuso y corrupción, podría pasar 29 años en prisión

Ciudad de México.- Al parecer las cosas para Héctor Parra no pintan nada bien, ya que la Fiscalía de la Ciudad de México destapó una acusación formal en contra del actor por cargos de abuso y corrupción en contra de su hija menor cuando era menor de edad.

Después de estar ocho meses en prisión preventiva, hoy miércoles 23 de febrero, Ginny Hoffman y su presunta víctima, Alexa Parra, fueron quienes confirmaron la noticia a través del muro de su cuenta oficial en Instagram, respectivamente.

Por medio de un comunicado de prensa que la ex esposa del implicado compartió en las redes sociales también informó el avance que lleva el proceso en contra de quien fuera actor de telenovelas, Héctor Parra.

Acorde a la información oficial, Héctor Parra seguirá en prisión preventiva hasta que las autoridades lleguen a determinar una resolución para su caso, proceso que tendrá que ser sometido a verificación de un Juez de Control quien analizarán las pruebas y posteriormente se realizará un juicio oral.

Trascendió que a los representantes del actor les tomó por sorpresa el comunicado sobre la actualización del caso, ya que aseguraron se encontraban trabajando para lograr que su cliente llevara en libertad este proceso legal.

Por su parte, la hija del actor, Daniela Parra, se pronunció con un mensaje en defensa de su papá, y lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde subrayó el tiempo que podría pasar Héctor tras las rejas en caso de que se le encuentre culpable.

Hoy me desperté con la noticia de que mi papá podría pasar hasta 29 años en la cárcel por algo que él no hizo, por una injusticia, por un delito que él no cometió, por meros dichos porque ni siquiera existen pruebas, no existe nada, son meros dichos y qué triste que la justicia en México funciones así”, reveló.