México.- La periodista Flor Rubio ganó una demanda que interpuso contra su colega Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, en 2017 por difamación y daño moral.

Una amistad de años y coincidir en proyectos no le valió a Flor Rubio, hoy conductora de “Venga la Alegría”, pues “Pepillo” la desprestigió con un grupo de amigos en una reunión celebrada en mayo de 2016.

El conductor leonés fue exhibido en una grabación clandestina en la que se le escucha insultar y desprestigiar la vida de Flor Rubio, al comentar que llegó a donde está por mantener relaciones con varios hombres.

A mí en La Oreja no me quitó, porque yo estaba parado ahí y dije: ‘esta wannabe, pues qué me va a venir aquí’, pero se chin*ó a la Verónica y a todo el mundo para llegar con él, casada con aquel ¡botijón inmundo! Que lo dejó, ¿no te sabes la historia? Y lo dejó, y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está, ¡quihubo!”, le dice Pepillo a un grupo de amigos durante la reunión.