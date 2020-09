Florinda Meza se encuentra herida por fin del legado de 'Chespirito'

Ciudad de México.- "¡Federico!", le gritaba enérgicamente Doña Florinda a su hijo Quico cada vez que lo regañaba en la vecindad de ‘El chavo del ocho’.

En la realidad, esos enojos no los vivía la actriz Florinda Meza con el que fue su esposo, Roberto Gómez Bolaños (fallecido en 2014), creador del programa de comedia y otros tantos que formaron parte de Chespirito.

No me enojaba con él. Cuando por alguna razón teníamos un desacuerdo, siempre le decía 'Para, Rober, para, siempre se arrepiente uno más de hablar, que de ser prudente y callar'. Nunca duramos enojados más de media hora, porque siempre nos reconciliábamos. No me importaba tener la razón, sino estar en paz con él. La gente que convivió con nosotros en ese tiempo, puede atestiguar que esa era la forma en que nos amábamos, con mucho respeto. Por eso duramos más de 40 años juntos y felices", comentó la actriz.