‘Fondeados’ película de Netflix que muestra la aventura de los emprendedores

CDMX.- ‘Fondeados’ es ese sueño de ser dueño de uno mismo, de lanzarse al ruedo y creer que todo es posible.

La nueva película de Netflix, aborda el mundo de los emprendedores, de sus retos y cómo los enfrentan.

En entrevista Ricardo Polanco y Fabrizio Santini, protagonistas del filme, hablaron del proyecto.

Me siento contento, pero he escuchado compañeros decir que están nerviosos por el estreno, pero yo estoy emocionado, siento que es como mi cumpleaños de alguna manera, eso me hace muy feliz porque una vez que pasa un proyecto yo me libero, y ahora me parece miel sobre hojuelas”, dijo Fabrizio.