Fotos de Luisito Rey, papá de Luis Miguel, intubado y en fase terminal se venden al mejor postor

Ciudad de México.- Fotos de Luisito Rey intubado y en fase terminal antes de morir el 9 de diciembre de 1992, podrían salir a la luz si una persona logra venderlas al mejor postor, así lo asegura la revista TVyNovelas en su edición de esta semana.

El papá de Luis Miguel fue internado en un hospital de Barcelona, España hace 29 años, y fue el fotógrafo argentino Gabriel Piko, la única persona de la prensa en acceder al cuarto donde el cantante perdió la vida.

Aunque en la serie de Netflix, “Luis Miguel: La Serie”, se cuenta que “El Sol” pudo ver a su padre antes de morir, Gabriel Piko aseguró a TVyNovelas que esto no es verdad. E incluso sintió arrepentimiento de haber captado esas crudas imágenes.

Quizás el momento en que sentí ese arrepentimiento estuvo vinculado a no saber hasta dónde tenemos que mostrar la privacidad de la gente. Pero, por otro lado, me parece que es un testimonio periodístico que, contrario a lo que se presentó en la serie, muestra claramente que Luis Miguel nunca pudo hablar con su padre en el lecho de muerte; llegó tiempo después de que su padre fallece. Me dolió mucho que la serie lo cuente de otra manera; como el hijo que se va del lecho de muerte de su padre enojado con él”, aseveró.