Fracaso de 'La Voz' es por culpa de 'La Choco', opina internet

"La Voz", que pasó de transmitirse en Televisa a TV Azteca, no ha tenido el éxito esperado y muchos opinan que se debe a la conductora principal del reallity: Jimena Pérez "La Choco".

Cuando el concurso se transmitió en Televisa, estuvo a cargo de la cantante Lele Pons y de la conductora Jaqueline Bracamontes, reporta el portal La Verdad, pero tal parece que "La Choco" no ha podido dar la talla ahora que el programa ha pasado a TV Azteca.

Desde su lenguaje corporal, su forma de hablar y su gesticulaciones, los internautas no pierden oportunidad de bombardear con críticas a la conductora en sus redes sociales, opinando que no tiene lo que se necesita para conducir "La Voz".

¿Tampoco los coaches?

Pero no sólo "La Choco" podría no haber dado la talla, pues hay otros internautas que opinan que Yahir, Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera no son apropiados como coaches de los concursantes.