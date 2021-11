¿Fracasó su programa? Pese a críticas, Ingrid Coronado se lanza contra detractores

Ciudad de México.- El pasado sábado inició el nuevo proyecto de Tv Azteca "Todos a bailar", programa que marcó el regreso de Ingrid Coronado a la televisora como una de sus conductoras estelares.

En formato de reality show, la emisión muestra a ocho familias, acompañadas de un coach famoso, que disputan un millonario premio durante una competencia en la pista de baile. Pero no todo ha sido "miel sobre hojuelas", pues al parecer este nuevo programa no fue del todo aceptado por la audiencia, ya que desde su lanzamiento, ha recibió algunas críticas en las redes sociales.

No obstante lo anterior y antes de que salga la segunda transmisión, la ex Garibaldi decidió tomar el toro por los cuernos y lanzó un poderoso mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram:

A veces es bueno recordarnos que cada acción que emprendemos trae consigo un resultado que nos aleja o nos acerca a nuestra meta. No es suerte, no es el destino, eres tú co creando la vida que mereces.Date crédito y que nadie te haga sentir menos.", escribió.