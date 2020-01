Francely se va de ‘La Academia’, su mamá está delicada de salud

Ciudad de México.- Francely, concursante de ‘La Academia 2020’, decidió ser ella la que abandone el reality musical la noche de este domingo, pero cuál fue el motivo. Su mamá fue intervenida quirúrgicamente por un tumor cerebral.

Esto se da a semanas desde que Danna Paola, quien participa como juez, se fue en contra del ex alumno Gibrán y Francely, a quienes indicó que no volvería a dar su crítica sobre ellos por una falta de respeto hacia su persona, ahora, Francely ha decidido abandonar ‘La Academia’ de TV Azteca, luego de darse cuenta que donde quiere estar es con su mamá, de quien no desea separarse en el proceso de recuperación.

Durante el último concierto en el que participó Francely, tras su actuación sobre el escenario, Adal Ramones le preguntó sobre su decisión, la cual estuvo analizando durante toda la semana.

La sorpresa para muchos fue que la yucateca decidió dejar su lugar a María Fernanda, para salir de ‘La Academia’ con el fin de estar con su madre, al tiempo que agradeció la oportunidad de formar parte del proyecto.

Estar en la casa me encanta, dar conciertos me encanta… independientemente de lo que me digan, yo super feliz, super feliz dando mis conciertos, pero con lo de mi mamá… yo seguía pensando en ella, quería estar con ella…”, explicó respecto a su salida.

Ante el rechazo del público, Francely tomó una difícil decisión que fue cuestionada por Danna Paola, quien aseguró que sin importar la circunstancia, el artista debe ‘continuar el show’.

Qué triste por todo lo que está pasando, pero hay algo que entender: en este medio, y en los peores días, el show tiene que continuar. Y yo sé que va a lograr lo que tenga que lograr porque al final talento tiene, nada más hay que pulirlo”, dijo Danna Paola.