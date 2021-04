Filtran VIDEO donde Enrique Guzmán besa en la boca a Alejandra

México.- Un video en el que Enrique Guzmán besa en la boca a su hija Alejandra Guzmán sobre el escenario, causó polémica e internautas piden creerle a Frida Sofía, quien lo acusó de realizarle tocamientos inapropiados cuando tenía apenas 5 años.

El video fue mostrado en el programa de televisión “De Primera Mano”, donde su titular, Gustavo Adolfo Infante, se refirió al lenguaje corporal de Alejandra y Enrique Guzmán durante un concierto.

Prometo que no voy a decir, no vamos a decir nada, yo no voy a decir nada, ustedes vean el lenguaje corporal, vean las miradas de padre a hija”, dijo Gustavo Adolfo Infante antes de enviar al video.