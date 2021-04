Está llena de rabia y desesperada por destruir: Niurka sobre Frida Sofía

México.- Frida Sofía se le fue con todo a Niurka Marcos por dar su opinión sobre ella luego de la denuncia de abuso sexual que hizo contra su abuelo. Y es que la vedette dijo que la hija de Alejandra Guzmán es una persona llena de rabia y desesperada por destruir.

Por segunda vez, la vedette Niurka opinó sobre el caso Frida Sofía, y dejó claro que le importa poco lo que diga de ella la hija de Alejandra Guzmán, pues está acostumbrada.

El zarpazo que me aventó, para mí es como un pe...o que yo me tiro, o sea, yo soy la reina de eso que ella hizo, que para ganarse la credibilidad de cualquier cosa que vayas a enfrentar, y más con el nivel de seriedad tan grande, de ese tema tan sonado, tan fuerte, profundo, doloroso, realmente necesita seriedad y responsabilidad, equilibrio en su comportamiento”, dijo Niurka a la prensa.

Frida Sofía cree que Niurka Marcos sólo busca fama al opinar sobre la denuncia de abuso sexual que ella hizo contra Enrique Guzmán. Foto: Instagram.

Pero no sólo eso, la ex esposa de Juan Osorio volvió a cuestionar el equilibrio emocional de la nieta de Silvia Pinal, pues se comporta de una manera que no es estable ni correcta.

Agregó que Frida Sofía viene de una dinastía maravillosa que posicionó el medio del espectáculo y que no dejó nada para nadie y a su vez cuestionó qué ha hecho la joven para y por esa dinastía.

Qué ha hecho ella, que ha aportado a esa dinastía…”, cuestionó “Mamá Niu” como se hace llamar.

Estos cuestionamientos fueron respondidos por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien señaló en su programa “De Primera Mano” que Frida no está obligada a aportar nada a nadie.

La bailarina y actriz volvió a cuestionar a quienes dicen que apoyan a Frida Sofía y le creen sobre la denuncia de abuso sexual contra Enrique Guzmán, y les manda preguntar si son adivinos, psicólogos, o abogados para opinar.

Ese tema tan sonado, fuerte, profundo, doloroso realmente necesita seriedad, y ella desde hace varios años para acá se comporta de una manera que no es estable, no es equilibrada y no es correcta”, dijo Niurka ante las cámaras de programas como “Venga la Alegría”.

No me lastima: Niurka sobre Frida Sofía

La vedette Niurka incluso dejó claro que lo que opine Frida Sofía sobre ella no le ocupa, pues ella es la reina del escándalo.

No le lastima porque yo soy la reina de esas cosas”, asegura Niurka.

Y le recordó a la hija de Pablo Moctezuma que si ella y otros famosos opinan sobre su situación de abuso sexual es porque ella misma les dio el permiso desde el momento en que hizo pública la denuncia contra su abuelo.

Lo que pasa es que cuando tú hablas públicamente, le estás dando permiso a toda la audiencia y a todos los medios a meter la cuchara. Y si tú pensaste que nada más iban a estar a favor porque ese tema es delicado, te equivocas, pueden estar con todo derecho las personas opinando a favor o en contra”, dijo Niurka.

Y recalcó que ella no le cree nada a Frida, pues solo ve en ella odio y ganas de dañar.

Yo no le creo nada de nada a tanta histeria, rabia, soberbia y tanta desesperación por destruir, es lo único que yo veo. Lo único que le falta es sacar espuma por la boca”, finalizó Niurka Marcos.

Frida Sofía le exige a Niurka no opinar sobre su vida

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Frida Sofía le exigió a Niurka dejar de hablar de ella y su familia, pues al hacerlo, solo busca fama.

Frida Sofía incluso llamó “pobre de corazón y moral” a la actriz cubana a la que acusó de “buscar fama a costa de quien sea”.