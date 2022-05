Frida Sofía atiza la llama del pleito con Alejandra Guzmán tras este posteo

Estados Unidos.- Frida Sofía lo hizo de nuevo; mientras parecía que todo estaba en calma entre ella y su mamá Alejandra Guzmán, la joven volvió a atizar la llama del pleito para que vuelva a arder la hoguera de declaraciones de ambas partes.

Resulta que la nieta de Silvia Pinal, ayer realizó una publicación en sus redes sociales con la cual estaría enviando un certero mensaje a su madre llamándola narcisista, pues en las historias de su cuenta de Instagram posteó una imagen que mencionaba a las “madres narcisistas”.

Al parecer la dinastía de las Pinal seguirá otro buen rato en el ojo del huracán, debido a que ya confirmaron que Silvia Pinal no regresará de nuevo el teatro tras la ola de ataques y críticas, esto en caso de que volvieran a reactivar la obra “Caperucita, ¿que onda con tu abuelita?” que en días recientes cancelaron de manera indefinida.

Muchos creen que este mensaje es una indirecta hacia Alejandra Guzmán. Foto: Instagram.

Ahora Frida vuelve a la polémica con su progenitora tras lanzar controversial su posteo, pues muchos fans aseguran que claramente va dirigido a “La Guzmán”, esto tras varios meses de estar distanciadas.

A través de su cuenta de Instagram, la también hija de Pablo Moctezuma, reposteó la publicación de la cuenta @amor_-y_familia en la cual se mencionan “Madres Narcisistas”, casi de inmediato usuarios en redes aseguraron que la influencer decidió compartir esto para su madre, a quien ha tachado de ser una persona ausente en su vida.

En la descripción de la publicación original, se puede leer el siguiente texto: "Si, es un tabú hablar de esto, y más en la cultura latina, se considera son santas, no se trata de juzgar, no se trata de agredir, se trata de abrir los ojos y para las víctimas de este tipo de madres un poco de sabiduría para que sepan que no están locas, posiblemente sufren estrés postraumático por lo vivido!".

Al parecer la reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán no será pronto. Foto: Especial.

Mientras tanto aquí en México, la familia Pinal sigue en la polémica al estar siendo fuertemente criticadas, tanto por internautas como por la prensa, por dejar que Doña Silvia siga trabajando, pues muchos han señalado que ya no está en condiciones de estar arriba de los escenarios, sino descansando en su casa.

Lo anterior debido a que en su última función la primera actriz se puso mal, por lo que tuvieron que llevársela de inmediato. Hay que destacar que también su hija Sylvia Pasquel reveló que su madre estaba pasando por una depresión, pues extraña los escenarios, por lo que pensaron que era buena idea que su progenitora siguiera haciendo lo que le ama.

