México.- Frida Sofía abrió una vez más su corazón para expresar que le duelen las humillaciones que ha recibido desde que reveló el abuso sexual que sufrió por parte de Enrique Guzmán cuando era niña.

La hija de Alejandra Guzmán, quien hace unos días se cambió el apellido de Guzmán a Moctezuma, como su padre Pablo Moctezuma, publicó una historia de Instagram en la que cuenta a sus fans cómo se siente.

Son post como este y los comentarios que le siguen que de verdad me duelen, me lastiman. Tuve el valor de denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas y la gente simplemente se burla.

Si siguen con lo mismo de que quiero fama, de que quién me va a mantener, estoy harta de que me humillen así. Soy una mujer trabajadora y merezco respeto como cualquier otra persona. Ustedes conocen a la artista pero la única que la conoce como ‘madre’ soy yo", escribió Frida Sofía.