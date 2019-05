“Frida Sofía estuvo embarazada”, asegura su exnovio Christian

Estados Unidos.- En entrevista para Telemundo, Christian Estrada, exnovio de Frida Sofía, declaró que la misma hija de Alejandra Guzmán le dio la noticia del embarazo por teléfono, cuando ya habían terminado.

Acudió como invitado al programa “Un Nuevo Día”, donde reveló que la hija de Alejandra Guzmán estaba embarazada.

Estrada aseguró que Frida Sofía comenzó a compartir imágenes en su perfil de Instagram que sólo ambos tenían, como una en donde se muestra una prueba de embarazo que dio positivo.

Asegura que la buscó, que quiso tener el bebé porque estaba enamorado, pero no funcionó.

Enamorado estaba, o sea no puedo mentir, pero pues igual vamos al tema de que yo creo que me enamoré de Frida, no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, sí, yo quise tenerlo... me veía con ella”.