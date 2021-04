Frida Sofía confiesa que fue violada por su abuelo Enrique Guzmán y novios de su mamá

México.- Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, hizo escalofriante confesión, le contó a Gustavo Adolfo Infante que de niña fue violada no sólo por su abuelo, el famoso cantante Enrique Guzmán, sino por uno de los novios de su mamá, cuando la cantante estaba ebria.

Entre lágrimas y dificultad para hablar, desde Miami, Florida, Frida Sofía le confirmó a Gustavo Adolfo que de niña fue abusada sexualmente por una pareja de su mamá, de la que no sabe ni el nombre.

Frida Sofía aclaró que con esta confesión no pretende hacer ver a su mamá como la villana, pero es como cuando vas a ver una película de terror y no esperas estarte riendo.

En la entrevista, la joven cantante desenmascara a familiares cercanos por los que se sintió y se siente traicionada como su tío Luis Enrique Guzmán, su prima Michelle Salas y por su abuelo, Enrique Guzmán, a quien calificó de “asqueroso y abusivo”.

Fue un hombre muy asqueroso, abusivo, muy... me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas… me manoseó”, aseguró.