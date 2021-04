Frida Sofía califica de asqueroso que Alejandra Guzmán normalice el acoso sexual

México.- Frida Sofía parece estar decidida a sacar su verdad. Ahora mostró un video en el que su mamá, Alejandra Guzmán, ve con normalidad y hasta se ríe del acoso sexual que Verónica Castro sufrió a manos de su padre, Enrique Guzmán.

El video de años atrás, muestra una entrevista de Alejandra Guzmán en un programa donde Verónica Castro le comparte que su padre, Enrique Guzmán, ahora le tocó las pompas, pues antes fue el busto.

Se escucha que la rockera le pregunta si su padre la ha vuelto a tocar, y ella le responde que sí, que, pese a que se cuidó el busto, el cantante la tocó del trasero.

Estuvimos con tu padre la semana pasada, sí me tocó, salgo con una armadura por acá adelante y le digo: ‘ahora no me va a tocar tocada’ y cuando me abraza, me agarra por detrás ¡ay tu padre!”, le dijo Verónica Castro, lo que causó la risa de Alejandra Guzmán.