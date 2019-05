Frida Sofía llama cobarde a Alejandra Guzmán y ¡la amenaza!

CDMX.- Ahora sí Frida Sofía se le fue con todo a su mamá, Alejandra Guzmán, y a su ex novio, Christian Estrada, quien declaró que ella estuvo embarazada.

La modelo de 27 años usó sus redes sociales para dejar en claro que no se dejará de nadie, ni de su propia madre, Alejandra Guzmán, y los llamó cobardes.

La nieta de Silvia Pinal le exige a Alejandra Guzmán que hable sobre el escándalo donde también está involucrado su ex novio Christian Estrada, de lo contrario lo hará ella.

Al parecer lo que molestó aún más a Frida Sofía fueron las declaraciones que dio Christian Estrada en el programa “Un Nuevo Día”, donde aseguró que ella estuvo embarazada de él.

La busqué sí lo quería (al bebé). Enamorado estaba pero hablamos que me enamoré de Frida, no de la hija de Alejandra Guzmán, quise una vida con ella”, comentó Christian al programa “Un Nuevo Día”, este martes.

La joven, molesta, no lo dudó y se le fue en la yugular a su exnovio y a su mamá, Alejandra Guzmán.

HABLA CON HECHOS O CÁLLATE #showmethemoney. A veces el no confiar es tu mejor testigo, ojalá y “desmientas” todo! Pero esto no se trata de ti trepador, tú solamente serás uno de los muuuuchos... suerte @bcire_mexico y @laguzmanmx traté de amarte, protegerte y quererte pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. #PRUEBAS me duele y me da pena pero hasta aquí. #cobardes”, escribió Frida Sofía en su perfil de Instagram.