México.- Frida Sofía volvió a pronunciarse, ahora sobre el aborto que tuvo cuando fue pareja de Christian Estrada, al que llamó vividor e infiel.

La hija de Alejandra Guzmán aclaró que no asesinó a nadie, pues perdió a su bebé cuando se vio sola y descubrió que su entonces pareja entraba a los hoteles con su propia madre.

A través de stories de Instagram, Frida Sofía levantó la voz para decir que Estrada la abandonó y por eso ella tomó la decisión consciente de no tener al bebé.

No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las seis semanas cuando vi que el que me embarazó, se quedaba en hoteles con mi propia madre”, escribió.

Con este mensaje, Frida Sofía le reprocha a Christian Estrada su abandono. Foto: Instagram.

Ese maldito vividor sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé hablando mam...s de que estoy loca y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste”, remató Frida Sofía en Instagram.

Alejandra Guzmán jura que no tuvo una relación con Christian Estrada

En la entrevista que Alejandra Guzmán concedió a Adela Micha hace unos días, negó y juró por su sobrino Apolo, al que ama, que jamás tuvo nada que ver más que una amistad con Christian Estrada, ex novio de su hija Frida Sofía.

Eso es muy grave porque es una acusación falsa, yo tengo testigos con los que estuve en mi cumpleaños, ese día fui al Fashion Week en Nueva York, después fuimos a comer, y después me fui a dormir, hacía mucho frío y con mis prótesis de titanio no puedo caminar a -11 grados y me llevaron gallo y después ellos se fueron y yo me fui a dormir”, asegura.

Frida Sofía ya alista las pruebas contra su abuelo, Enrique Guzmán, al que denunció por abuso sexual cuando era niña. Foto: Instagram.

Y es que la joven de 29 años no duda, sino que asegura que su mamá tuvo algo más que amistad con su ex pareja, lo que no le perdona.

Christian Estrada se pronuncia sobre Frida Sofía

Sobre el abuso sexual que denunció Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, cuando ella tenía 5 años, Christian Estrada respondió que en los cinco meses que duró su relación, no se involucró con su familia y desconoce del tema, y de paso pidió no relacionarlo con el escándalo Guzmán-Pinal.

No quiero ser parte de los chismes de la familia, son cosas fuertes, por favor déjenme fuera de esto, por respeto a Ferka”, respondió.

Al final, dijo que lo que necesita Frida Sofía es amor y paz, y le manda decir que ya deje el escándalo.

Lo que si tengo que decir es que hay que escuchar a las mujeres”.

Alejandra Guzmán asegura que Christian Estrada y sus hermanos le llevaron gallo en su cumpleaños, pero no engañó a su hija con él. Foto: Especial.