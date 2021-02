Frida Sofía manda mensaje a Alejandra Guzmán: ‘Ójala un día me quiera abrazar´

CDMX.- La relación entre “la reina del rock”, Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, vuelve a estar en boca de todos ahora que Frida está ganando más nombre con su carrera como cantante.

En una reciente aparición en el programa “Despierta América”, Alejandra Guzmán afirmó que aún extraña a su hija y le mandó todo su apoyo en esta nueva etapa de su carrera.

La amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre", aseguró.

“Ella está aprendiendo a volar. Está empezando a cantar, y me da mucho gusto porque ella tiene oído absoluto. Pero no la he visto, entonces ojalá le pueda comentar eso”, comentó en entrevista.

Esto provocó que muchos se preguntaran si habría posibilidad de una reconciliación entre madre e hija, quienes desde hace años no se han hablado, presuntamente por la relación de Alejandra Guzmán con el exnovio de Frida Sofía, Christian Estrada.

‘Ella sabe donde vivo’

Tras su aparición como modelo para la canción “Noche Perversa”, de Grupo Ensamble, Frida Sofía habló con los medios y de inmediato surgió la pregunta sobre una posible reconciliación con su madre.

Al respecto, Frida aseguró que ama a Alejandra Guzmán y que siempre ha “estado con los brazos abiertos”.

Yo siempre he estado con los brazos abiertos. Nunca me fui a ningún lugar, o sea, no entiendo por qué dice que regrese (...) Yo la voy a amar siempre, sí hay diferencias. Las acciones hablan mucho, los hechos son los hechos, y las palabras se las lleva el viento”, aseguró.

Agregó que sigue viviendo en el departamento que le regaló Alejandra Guzmán, por lo que su madre sabe dónde encontrarla.

Yo he vivido en el mismo departamento que ella me dio, gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma. Pero nunca ha ido. Entonces de verdad, no entiendo”, comentó.

De acuerdo con TV Novelas, Frida le deseo a su madre “que encuentre la felicidad, que ojalá un día en serio me quiera abrazar. Sabe dónde estoy, ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme y apreciarme, y demostrarles que sí tengo talento, o demostrarme a mí”.

Aunque ambas han expresado su amor mutuo, aún no se ve nada concreto sobre una posible reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.