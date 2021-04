CDMX.- Frida Sofía es una mujer muy valiente, así lo considera la cantante Noelia, quien demuestra su apoyo a la hija de Alejandra Guzmán tras confesar que su abuelo, Enrique Guzmán, la manoseó cuando tenía sólo 5 años.

Hace poco más de 15 años, la intérprete de “Tú” acusó a su padrastro Topy Mamery, de haber abusado sexualmente de ella en dos ocasiones.

La cantante Noelia, originaria de Puerto Rico, tiene 41 años de edad. / FOTO: Instagram

Noelia, quien ofreció una entrevista al programa “Chisme No Like”, no olvida que cuando ella se atrevió a contar su historia, sufrió el veto de la prensa, sobre todo en “El Gordo y la Flaca”.

Fue en el programa conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina donde la cantante puertorriqueña recordó la doble violación que sufrió por parte de su padrastro, Topy Mamery, un poderoso empresario de la industria del entretenimiento que en aquella época tenía bajo su control varios de los proyectos más populares.

Lili Estefan y Raúl de Molina, los conductores de "El Gordo y la Flaca"./ FOTO: Google

Noelia continuó para “Chisme no Like” que en su momento sus declaraciones fueron censuradas e incluso Lili Estefan la silenció al aire cuando comenzó a hablar sobre la agresión sexual que sufrió de joven.

Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire, me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’, ‘no sabes de lo que estás hablando’, me empezó a regañar”, expresó Noelia sobre la experiencia que tuvo hace más de 15 años.

Durante la transmisión de Youtube comentaron que la cantante fue una de las primeras mujeres en hablar al respecto de las agresiones sexuales, especialmente cuando se trata de personajes que forman parte del medio del espectáculo que tienen relevancia dentro de la industria.

Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían, todo me lo destrozaba haciéndome bullying”, reveló.

Noelia fue entrevistada a distancia por Javier Ceriani en "Chisme no Like"./ FOTO: Especial

‘Ojalá Frida Sofía sea fuerte’

Noelia entiende muy bien lo que está pasando Frida Sofía, pues al exponer su caso a la prensa, su experiencia puede ser complicada para ella, debido a todo lo que se dice, y más ahora que en redes sociales, se hostiga con crueldad a los artistas.

Hay que ser muy valiente, hay que querer salir de ahí, hay que decidir por qué una quiere salir de esas garras, de quien tu piensas que te ama pero te ha abusado toda tu vida desde pequeña. Cuando son las madres, es lo más difícil de todo y quisiera que ella siguiera mi ejemplo, ojalá ella sea así de fuerte como lo fui yo y así de valiente y pueda romper el cordón umbilical que te hace como si fueses presa, como cuando tienes síndrome de Estocolmo”, dijo para “Chisme no Like”.

Noelia se mostró contenta de que ahora existan las redes sociales para que más mujeres se atrevan a denunciar a sus agresores, y se sientan apoyadas por una red de víctimas que durante mucho tiempo han guardado silencio.

No hubo un sola mujer que me apoyara, no existían los hashtagas, yo estoy bien contenta de que existan ahora para decir #YoLeCreoAFridaSofía, y sabes eso me llena de alegría de que yo haya podido hace tantos años atrás de poner mi granito de arena para que ahora se les haga un poquito más fácil a ella y a otras mujeres”.

Frida Sofía reveló su caso al periodista Gustavo Adolfo Infante./ FOTO: Google

¿Qué pasó con Topy Mamery?

Carlos ‘Topy’ Mamery, quien fuera esposo de la famosa cantante Yolandita Monge, falleció de un infarto en su casa de Guaynabo en Puerto Rico. Fue precisamente Yolandita quien lo encontró en el baño, pero cuando llegó al hospital no lo pudieron revivir.

Su vida estuvo llena de escándalos, debido a su mala relación con Noelia y el noviazgo que tuvo con Shalimar Rivera hasta antes de su deceso.

Carlos ‘Topy’ Mamery falleció el 2 de diciembre de 2014./ FOTO: Google