Frida Sofía contesta a su mamá Alejandra Guzmán que ya no se callará

México.- Frida Sofía asegura que ya no se callará el abuso que señala haber sufrido de parte de su abuelo Enrique Guzmán, por lo que de la misma forma que su mamá, Alejandra Guzmán, publicó en Instagram la respuesta al video de la cantante en el que decía que ponía las manos al fuego por su papá e insinuaba que su hija mentía.

"Mamá, vi tu comunicado y lo único que puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo, cuando sabes perfecto quién es él", se lee en las primeras líneas.

Frida Sofía, de 30 años de edad, reveló detalles sobre los abusos que doña Silvia Pinal y la propia Alejandra Guzmán sufrieron a manos del cantante Enrique Guzmán.

Frida Sofía dijo que ya no callará los abusos que ha sufrido en su propia familia. Foto: Instagram

Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad?".

Agregó: "Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free (la verdad nos hará libres). Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara".

En el comunicado, Frida se refiere a los golpes que Enrique Guzmán daba a Silvia Pinal y a Alejandra Guzmán. Foto: Instagram

"Estoy orgullosa de mi misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente siempre sintiendo que yo lo permití", escribió Frida Sofía.

Explicó que por fin se sentía libre de expresar lo que le había pasado, y dijo respetar a su mamá si para ella aún no era momento de hablar de los abusos que sufrió. "A lo mejor tu todavía no estás lista a hablar de tus abusadores ypor eso sigues en negación de quien es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos".

Expresó que la respuesta de muchos familiares de víctimas las 'tiran a locas' y que su única respuesta es que tienen problemas mentales.

Hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos. Y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas".

¿Qué fue lo que dijo Alejandra Guzmán?

Apenas este sábado la cantante Alejandra Guzmán publicó un video en Instagram en el que habló sobre las acusaciones de Frida Sofía, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante reveló que su abuelo, Enrique Guzmán, la había tocado de forma sexual cuando tenía 5 años, además de que había sufrido violaciones por parejas sentimentales de la intérprete de "Reina de Corazones".

Alejandra expresó en un video que defendía a su papá de las acusaciones de Frida Sofía. Foto: Instagram

"Pongo las manos al fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre”, fue parte del mensaje que envío Alejandra.

La estrella ofreció a Frida Sofía arreglar las cosas, buscar un terapeuta, pues indicó que las acusaciones de su hija hacia su papá son sin bases.