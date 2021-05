México.- Frida Sofía es otra persona tras confesar que sufrió abuso sexual de parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando era niña, así lo aseguró Pablo Moctezuma, padre de la joven y ex pareja de Alejandra Guzmán a "De Primera Mano".

El empresario contó en entrevista al programa de Imagen Televisión, que ahora su hija de 29 años todo el tiempo “está brillando” y trae “una risa”, pues se siente liberada del trauma que arrastró durante todos estos años debido a los supuestos tocamientos indebidos por parte de Enrique Guzmán.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Pablo Moctezuma si era verdad que Alejandra Guzmán sacó de su testamento a Frida Sofía, el empresario minimizó el tema y destacó que lo más importante es que la rockera recapacite y pueda charlar con su hija.

Creo que Alejandra está dolida, creo que Alejandra no ha entendido, yo a Alejandra la quiero, para mi es una persona muy importante en mi vida […] pero me da mucha tristeza que no se pueda dar cuenta, no le voy a dar consejos de lo que está pasando, pero me encantaría que se pudieran juntar las dos porque me da mucha pena, mucho dolor que siga esta pelea”, dijo en entrevista.