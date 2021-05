Estados Unidos.- “Friends” regresa este 27 de mayo por HBO Max y las primeras fotos y videos del reencuentro de Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry ya emocionan, pero también preocupan a sus fans.

Como parte de la promoción de esta esperada reunión por la plataforma streaming de HBO, los actores dieron una entrevista a la revista People para hablar del éxito de la comedia de los noventa creada y producida por Marta Kauffman y David Crane.

Me inundaron 10 años de recuerdos irremplazables”, dijo Cox a la revista People, quien publicó las primeras fotos del esperado reencuentro.

Sin embargo, el que ha provocado gran preocupación entre los fans de la serie es Matthew Perry, quien, de acuerdo a los internautas, arrastraba las palabras y tenía una mirada perdida.

Robé el tarro de galletas que tenía el reloj”, comentó Perry pronunciando un sonido distintivo de "sh" en la palabra (stole) “robo” al responder sobre si alguna vez tomó un recuerdo del viejo set después del final del programa en 2004.

Un fanático inmediatamente comentó: “Acabo de ver la entrevista de People y no puedo creer cómo se ve Matthew Perry ... en serio, me rompe el corazón”.

Otros comentarios que hicieron alusión al estado del intérprete de Chandler fueron:

Me duele ver a Matthew Perry así, simplemente parece fuera de lugar, mirando el vacío, hablando lentamente”.

Matthew Perry parece tan deprimido. Solo quiero abrazarlo y agradecerle por todas las risas de las que es responsable hasta el día de hoy y decirle lo especial que es”.

Perry se veía tan molesto, pero aún se las arregla para hacernos reír. Que leyenda”.

Mathew Perry es un héroe incluso por presentarse al reencuentro, todavía hay esperanza de una buena recuperación. Larga vida a Mathew Perry”.

Todos deberíamos estar agradecidos de que Mathew esté vivo. Ha pasado por mucho. Está vivo y no perdió la vida. Eso es algo grandioso”.

Estuvo Matthew Perry a punto de morir

Matthew Perry sufrió en 2018 una grave crisis médica que casi lo lleva a la muerte.

En aquella ocasión, el actor fue trasladado a un hospital de Los Ángeles por "dolores de estómago severos", dijo una fuente al sitio RadarOnline.com.

Perry se sometió a una traqueotomía, una cirugía para crear una abertura en el cuello para acceder directamente a la garganta. Después de complicaciones médicas, el actor fue transferido a la unidad de cuidados intensivos a otro centro médico de Los Ángeles.

El representante del protagonista de cintas como "Go ON", "The Old Couple" y "Mr. Sunshine" solamente declaró lo siguiente:

Recientemente se sometió a una cirugía en un hospital de Los Ángeles para reparar una perforación gastrointestinal".

Cabe recordar que Perry sufrió de adicción y alcoholismo en la década de los 90, justo cuando "Friends" estaba en su apogeo.

Tuve un gran problema con las píldoras y el alcohol, y no pude parar", reveló el actor que ahora está recuperado.