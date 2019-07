Fue cumpleaños de EPN y así lo felicitaron sus hijos; ¿lo olvidó Tania Ruiz?

CDMX.- Este sábado, el expresidente Enrique Peña Nieto cumplió 53 años y sus hijos Nicole, Alejandro y Paulina no tardaron en felicitarlo por Instagram. Pero al parecer a su novia la modelo Tania Ruiz se le olvidó.

Paulina Peña Pretelini, su hija mayor, escribió un largo mensaje hablando sobre la admiración y amor que siente por su papá, junto con una fotografía de cuando fue presidente de la República.

"No tengo vida suficiente para demostrarte lo que eres para mi. Gracias por todo lo que me has enseñado, todo lo que hemos vivido y lo que falta en nuestro camino, gracias Papito porque lo bueno y lo malo nos han hecho los seres inseparables que somos hoy. Tú y yo.", fue parte de lo que escribió.

Por su parte, Alejandro Peña Pretelini escribió un mensaje más corto, compartiendo una simpática fotografía de Enrique Peña Nieto siendo cargado por sus tres hijos.

"Feliz cumpleaños a la persona más importante de mi vida! La persona que más me ha enseñado y guiado por la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Te adoro", escribió Alejandro.

Por último, Nicole Peña Pretelini se limitó a escribir un simple "Feliz cumpleaños", acompañado de una fotografía abrazando a su papá.

¿Se le olvidó a Tania Ruiz?

La modelo Tania Ruiz, actual pareja romántica del expresidente Peña Nieto, no escribió nada sobre el cumpleaños de éste en su cuenta de Instagram.

¿Será que se le habrá olvidado a pesar del amor que dicen que comparten?

Da click en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos