‘Fue grotesco’: Yadhira Carrillo recuerda icónico beso con Fernando Colunga

CDMX.- Fernando Colunga fue por muchos años el galán de telenovelas de Televisa y quien le robaba el sueño a muchas mujeres en México que darían cualquier cosa por besarlo, pero este no fue el caso de Yadhira Carrillo, quien recuerda un icónico beso con el actor pero por lo desagradable que fue la situación, incluso lo calificó de grotesco.

Durante una transmisión en vivo por YouTube, la actriz habló sobre el momento en que grababa “La Usurpadora”, telenovela que protagonizó junto a Gaby Spanic y Colunga.

La actriz que ahora está alejada de los reflectores y es activista en favor de la adopción y rescate de animales participó en la producción en el papel de “Raquel”, una mujer cuyo mayor deseo era ser pareja del personaje de Colunga.

Carrillo confesó que recuerda mucho esa telenovela no solo por los buenos momentos, sino porque hubo una situación que jamás olvidará por lo mal que la pasó.

La artista señaló que un icónico beso que le dio al personaje de su compañero fue de los más desagradable, incómodo y hasta grotesco. En una de las escenas, Yadira tenía que abalanzarse sobre su “amado” y besarlo dramáticamente.

Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve. Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo: ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas’”, reveló.

La actriz obedeció las indicaciones de su director y en cuando continuaron la filmación, ella se lanzó hacia el actor y le dio el peor beso que ha dado en su vida.

Después de esto, Yadhira Carrillo sintió que Fernando no fue el mismo pues quedó “sentido” con ella.

Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: '¿lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo ‘pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente”, recordó.