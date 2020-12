‘Fue la voluntad del maestro’, Armando Manzanero no tendrá funeral

México.- Rosy Pérez, representante de Susana Zabaleta y también parte del equipo de Armando Manzanero, dio a conocer que no habrá funeral por petición del propio maestro y por la pandemia que atraviesa el país.

Te comento, no habrá funeral, se va a cremar y no habrá ningún acto presencial por las condiciones que se presentan actualmente, él no falleció de Covid-19, murió a causa de un paro, pero fue voluntad del maestro no hacer ningún funeral”, dijo Pérez.