'Fuiste mi mejor amigo' Mon Laferte se despide con sentido mensaje de su ex pareja

Ciudad de México.- El pasado martes 4 de enero la cantante Mon Laferte anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su expareja, quien también fue uno de sus amigos más cercanos.

La intérprete chilena compartió toda una galería fotográfica y un sentido y extenso mensaje para el hoy occiso César Ceja, quien, de acuerdo con la revista People en Español, dejó este mundo el a los 40 años de edad el pasado 3 de enero en Veracruz.

El ex novio de Mon Laferte trabajó con ella como su productor musical y realizaron dos discos juntos, además fue co-compositor de varios temas, entre los que destacan “Orgasmo para dos” y “Vuelve por favor”.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la intérprete de “Tu falta de querer” escribió un emotivo mensaje a manera de despedida para quien formó una parte importante en su vida:

Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos", dice parte del posteo.