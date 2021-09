León, Guanajuato.- A pocas horas de su inauguración, Sarah Hoch, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) compartió parte de lo que viene en la 24 edición del festival, que arranca en forma virtual y presencial este viernes.

El primer día del festival será en formato virtual las 24 horas, a través de la aplicación de giff.mx/disponible a partir de las 11 horas, hora donde se realizará una representación del legado indígena.

Ingresa a este link para que te lleve directo: http://programa.giff.mx/esp/calendario/2021?sede=GIFF+OnLine.

A la 1 de la tarde, se realizará una Master Class con Norberto Barba que terminará a las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde, se presentará una charla con Udo Kier y Gerardo Naranjo.

Udo es el protagonista de ‘Swang Song’, una divertida cinta.

A las 6 de la tarde, se realizará una proyección que durará hasta el 26 de septiembre en la plataforma, que tiene que ver con el “Profeta Virtual”, una experiencia inmersiva en memoria de la vida y obra de Ernesto Herrera, cofundador de GIFF.

Con proyecciones en Cinemex, y el apoyo de la iniciativa privada y el gobierno, GIFF en León espera ser todo un éxito.

Debido a la crisis, el festival redujo su presupuesto a 9 millones de pesos, cuando en su origen era de alrededor de 23 millones de pesos.

El hecho de que por primera vez en 24 años no se realice el GIFF en Guanajuato capital, es un asunto que los entristece, pero que no mina en sus ganas de seguir con el deseo de llevar el cine al estado.

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, declaró que la capital no apoyaría a GIFF, pues se trata de un ‘negocio particular’, y ellos realizarán su propio festival.

Yo digo ‘Pobres’, amamos a Guanajuato, el Juárez, la gente de Guanajuato es maravillosa ha sido nuestra casa por muchísimos años, pero es muy difícil lograr eventos así. Sino les importa tener el festival así, y no te pueden recibir por tres año a una junta, es que no les interesa”, enfatizó.

Sobre la declaración en torno a que Guanajuato tendrá su propio festival, Sarah comentó:

He visto que el presidente municipal de Guanajuato subió la foto en su silla de director y que bueno para él, desafortunadamente no conoce cine, no sólo es poner pantallas, proyectar películas, eso no es un festival de cine. En un festival, se crean espacios de discusión, tiene programación profesional, áreas de formación, no sólo es poner películas un fin de semana; él sabe que es lo mejor para su ciudad”.