GIFF 2021 y lo que prepara en San Miguel de Allende

León, Guanajuato.- La programación del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) trae consigo desde documentales, estrenos mundiales, y actividades en alfombras rojas; además del homenaje a la primera actriz, María Rojo.

Las 24 Horas Programación Oficial GIFF 2021, a través de giff.mx/disponiblehoy

11:00 - 12:00 Conferencia: Editorial GIFF, Acervo Abierto, con Francisco Javier Millán (FB Live)

13:30 - 15:00 Filmoteca UNAM: El Prisionero 13, película comentada por Erika Ávila y Silvana Castañeda (FB Live) CONTEMPLO | VIÑEDO DOS BÚHOS

12:00 - 17:00 Instalación Lumínica en memoria de Ernesto Herrera: El Bosque, de Víctor Zapatero; Reservaciones en: https://bit.ly/ElBosque-GIFF21

El cine arranca en San Miguel de Allende. FOTO: ESPECIAL

Teatro Santa Ana

11:00 - 13:00 Selección Oficial: Documental Internacional Programa 4: Rebel Objects

13:00 - 15:00 Selección Oficial: Ficción Programa 1

15:00 - 17:00 Selección Oficial: Largometraje Documental Internacional: Apenas el sol

17:00 - 19:00 Selección Oficial: Documental México Programa 5: Distrito Olvido

Teatro Ángela Peralta

11:00 - 12:00 Muestra Especial: Niños en Acción Programa 1 12:00 - 14:00 Selección Oficial: Guanajuato Programa 1

14:00 - 16:00 Selección Oficial: Animación Programa 1

16:00 - 18:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción México: Los hermosos vencidos

18:00 - 20:00 Selección Oficial: México Programa 2

20:00 - 22:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Careless Crime

Lo mejor del cine en Guanajuato. FOTO: ESPECIAL

Jardín Principal

12:00 - 12:30 BANDERAZO: Rally Universitario 48 hrs

19:30 - 20:00 ALFOMBRA ROJA: Gala Inaugural GIFF

2021 20:00 - 20:30 Homenaje a Ernesto Herrera

20:30 - 22:00 Película Inaugural: Noche de Fuego

Cinemex Plaza Luciérnaga

SALA 7

13:00 - 15:00 Selección Oficial: Experimental Programa 1

15:00 - 17:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Hive

17:00 - 19:00 Muestra Especial: Largometraje Ficción: Blanco de Verano

19:00 - 21:00 Selección Oficial: Largometraje Ficción Internacional: Fucking with Nobody

22:00 - 00:00 Muestra Especial: Cine entre Muertos: The Old Way







