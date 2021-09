GIFF anuncian programación completa de la XXIV edición

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) presentó el programa completo para su vigesimocuarta edición se llevará a cabo del 17 al 26 de septiembre: en formato digital a través de giff.mx, con una plataforma streaming donde se exhibirán 160 películas entre cortos y largometrajes; de manera virtual a través de un Campus que presenta todas las actividades de Epicentro; y regresando de forma presencial a teatros y salas de cine en León -sede por primera vez del festival- del 18 al 20 de septiembre, en San Miguel de Allende del 21 al 23, y en Irapuato del 24 al 26 de septiembre.

Como parte de su Selección Oficial, GIFF presenta 26 largometrajes junto a 119 cortos provenientes de México y otras parates del mundo, los cuales competirán en las secciones de: Largometraje México, Largometraje Ficción Internacional y Largometraje Documental Internacional; así como en la categoría de Cortometrajes Documental, Ficción, Animación, Experimental, México, Guanajuato y Realidad Virtual. Gran parte de las películas en exhibición son premieres mundiales o premieres latinoamericanas.

Película Inaugural

La película inaugural en León. FOTO: CORTESÍA

En Premier Latinoamericana, la cinta inaugural en León será Swan Song, comedia LGTBQ de Todd Stephens. En esta película el experimentado actor Udo Kier interpreta a un excéntrico estilista retirado que decide retomar su trabajo para cumplir el último deseo de una antigua clienta.

En San Miguel de Allende la proyección inaugural será la película mexicana Noche de fuego, primer trabajo de ficción de la directora Tatiana Huezo, que en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes se llevó una Mención Honorífica en la sección Un Certain Regard, gracias a su retrato realista sobre la violencia en México a través de la historia de una niña que debe parecer niño para vivir segura.

Por su parte, en Irapuato y como Premier Mundial, la película inaugural será la cinta mexicana Los días francos, ópera prima de Ulises Pérez Mancilla que tiene como protagonista a Stephanie Salas para contar la historia de una mujer que debe decidir entre su carrera y ser madre.

Conferencias

Las conferencias. FOTO: CORTESÍA

GIFF presenta 13 conferencias y paneles especializados, entre los que destacan un Conversatorio Online con el actor alemán Udo Kier, protagonista de la película inaugural Swan Song y con reconocidos títulos como Suspiria, Blood for Dracula, Flesh for Frankenstein y Mark of the Devil y Shadow of the Vampire.

A su vez contaremos con una Conferencia Magistral que reúne a dos enormes talentos de la industria cinematográfica y de la televisión internacional: Fernando Rovzar y Norberto Barba, quienes compartirán sus experiencias desde la producción ejecutiva, la dirección general y el rol del showrunner.

Como parte de un programa que explora el panorama guanajuatense de la producción fílmica, se realizarán una serie de conferencias con los principales artífices en materia de cine del estado denominado: Guanajuato, un lugar de cine.

Homejane a María Rojo

La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión realizará un homenaje a María Rojo y Beatriz Novaro.

Homenaje a María Rojo. FOTO: CORTESÍA

María Rojo es una de las actrices más importantes de México, de igual manera en cuanto a relevancia artística refiere, Beatriz Novaro, galardonada escritora, guionista, dramaturga y poeta mexicana, sobresale con su escritura de memorables historias que bien podrían navegar entre los actos de amor y de rebeldía, significándose como una de las personalidades más importantes del guionismo en México.

Ambas homenajeadas compartirán sus experiencias en un par de conversatorios: María Rojo de manera presencial en la ciudad de San Miguel de Allende, y Beatriz Novaro de manera digital.

GIFF contra la violencia

Bárbara Mori será una de las voceras. FOTO: CORTESÍA

“Cero Violencia Contra las Mujeres” tendrá como vocera a Bárbara Mori, quien i estará presente en León el lunes 20 de septiembre, para oficializar el inicio de la campaña. Asimismo, GIFF presenta la campaña #YoMeComprometo, con el actor Luis Roberto Guzmán como portavoz en esta edición, impulsando la prevención del suicidio entre los jóvenes a través del acceso a la información sobre las conductas de riesgo.

Festival dedicado a Ernesto Herrera

Festival dedicado a Ernesto Herrera. FOTO: CORTESÍA

El Festival Internacional de Cine Guanajuato está dedicado a la memoria de Ernesto Herrera, cofundador del festival y personaje relevante del quehacer cultural y las industrias creativas del país.

Agradeciendo la estrecha colaboración de todas las personas y organismos culturales que se han sumado a este homenaje, el programa consta de una Gala en la noche inaugural del festival, además de una exposición fotográfica que ilustra breves episodios de su trayectoria artística; una conmovedora instalación lumínica denominada El Bosque, creación de Víctor Zapatero; una experiencia inmersiva en Realidad Virtual por parte del Profeta Visual N30; un espectáculo de videomapping y una muestra especial de sus cortometrajes favoritos. Por su parte, la Dirección de Teatro de la UNAM ofrecerá la puesta en escena Mensajes, de Francine Alepin, en recuerdo de Ernesto como gran escenógrafo y cofundador de la compañía de teatro Luna Negra.

¡Regresan los concursos universitarios del GIFF!

Tras un año y medio detenidos a causa de la pandemia sanitaria, GIFF presenta la doceava edición del Rally Universitario, donde 60 participantes provenientes de seis universidades del país cumplirán el desafío de desarrollar un cortometraje en 48 horas, filmados por primera vez en San Miguel de Allende.

Estrella, de la Universidad Autónoma de Baja California.

Los Incomprendidos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muerte en Guanajuato, de la Universidad de Celaya.

¡Remedios!, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Renata, de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Sara Juega, de la Universidad Iberoamericana, Torreón, Coahuila.

Regresan los concursos universitarios. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia celebra su onceava edición, presentando cuatro cortometrajes documentales que cuentan las historias de Guanajuato y que serán estrenados en el marco del festival por primera vez en la ciudad de León, el día 18 de septiembre, en punto de las 11:00 hrs en el Teatro del Bicentenario del Forum Cultural Guanajuato.

El Torito, de la Universidad de Guanajuato.

Esperanza, de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. Memoria Sumergida, de la Universidad de La Salle Bajío.

Toda la Vida, de la Universidad de La Salle Bajío.

El Glamour a todo lo que da. FOTO: CORTESÍA

Una vez más GIFF presenta Project Glamour, un relevante escaparate en favor del desarrollo profesional y artístico de los diseñadores de moda mexicanos. Gracias al apoyo de la plataforma BJXMODA, se convocó a más de 25 diseñadores y talentos independientes en el rubro del diseño y la imagen, impulsando de esta manera la moda y el estilo de vida a través del cine.

Cada una de las sedes GIFF cuenta con protocolos

de prevención sanitaria aprobados por la Secretaría de Salud.

Para consultar la programación completa del Festival Internacional de Cine Guanajuato favor de consultar sus redes sociales oficiales, así como www.giff.mx

