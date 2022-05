San Miguel de Allende.- En 1998 se realizó por primera vez en Guanajuato el festival de cine Expresión en Corto, que nació de la necesidad de visibilizar el cortometraje, ahora, es la meca y la punta de lanza de muchos cineastas convertido en Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Durante 25 años, el GIFF se ha caracterizado por proyectar en México largometrajes y cortometrajes de diversos países que también se presentan en los festivales de cine más prestigiosos a nivel global, resultado del trabajo de Nina Rodríguez, Directora de Programación desde hace 16 años. Igualmente, estos títulos tienen presencia en los premios más importantes que reconocen lo mejor del séptimo arte; de hecho, el festival guanajuatense ha sido y es nominador al Oscar, Goya y BAFTA.

En el año 2000, Alejandro G. Iñárritu era un talento que iniciaba su camino por el cine y después de presentar su ambiciosa ópera prima Amores perros en Cannes tuvo su estreno mexicano en el marco de Expresión en Corto, ahora es ganador de múltiples premios Oscar y otros también destacables.

En 2010, Año bisiesto del entonces debutante Michael Rowe tuvo su estreno mexicano en el festival, tras ganar la Cámara de Oro en Cannes y Submarine llegó con un estreno exclusivo antes de pasar por los festivales de cine de Toronto, Londres, Sundance y Berlín; aquel mismo año, la directora ganadora del Oscar por Nomadland en 2021, Chloé Zhao, estrenó su cortometraje Daughters.

Searching for Sugar Man tuvo su premier en México en Guanajuato en 2012 y después ganó el Oscar a Mejor Documental, mientras que Beasts Of The Southern Wild se estrenó en la misma edición y ganó Mejor Largometraje Ópera Prima Internacional, también estuvo presente en los Premios de la Academia con cuatro nominaciones, incluyendo Director y Mejor Película.

Hoy el nombre de Ryan Coogler es conocido en Hollywood por dirigir Black Panther, pero en 2013 se abría camino con Fruitvale Station, función inaugural en San Miguel de Allende y ganadora a Mejor Largometraje Opera Prima Internacional. Un nombre ya era conocido era el de Nicolas Winding Refn, director de Only God Forgives, función de clausura del festival.

Ese mismo año, Amat Escalante presentó Heli como función inaugural en Guanajuato Capital tras ganar en Cannes y este caso es muy especial tomando en cuenta que el cineasta tuvo sus primeros acercamientos

con el festival guanajuatense desde su primera edición, siendo muy joven, para luego alcanzar reconocimiento internacional.

A Most Wanted Man de Anton Corbijn, director homenajeado en 2014, fue película inaugural y este estreno en México que llegó desde Sundance nos permitió ver en pantalla grande una de las últimas actuaciones de Philip Seymour Hoffman. Mustang se llevó una Mención a Largometraje de Ficción Internacional en 2015 y después fue nominada al Oscar a Película Extranjera, además de ganar en los Goya.

Los títulos mencionados son una pequeña parte y ejemplos notables de la extensa programación que en cada edición puede encontrarse solo en el Festival Internacional de Cine Guanajuato.