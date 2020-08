Gabriel Soto e Irina Baeva ratifican denuncia contra Laura Bozzo por acoso y amenazas

México.- La pareja conformada por los actores Gabriel Soto e Irina Baeva entabló una demanda en contra de la conductora peruana Laura Bozzo en la Fiscalía General de la Ciudad de México.

De acuerdo a la revista TVyNovelas, la pareja inició desde marzo pasado este proceso legal que enfrentará a Bozzo contra las leyes mexicana para evitar más ataques y difamaciones en su contra.

Según la periodista Nelssie Carrillo el motivo es una serie de declaraciones que hizo Laura Bozzo en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva en el programa ‘El gordo y la flaca’.

Realmente se expresó de ellos dos en una forma muy despectiva, discriminándolos de manera peyorativa, inclusive usa palabras altisonantes en contra de Irina diciendo que es una “hija de p…”, explicó Gustavo Herrera, abogado de los actores.

La conductora Laura Bozzo es señalada por citar en sus dichos a las hijas del actor Gabriel Soto, así como por haberlo nominado a ser ‘El Desgraciado de 2019’. Foto: Especial.

De la misma manera, el abogado aseguró que Laura también es señalada por inmiscuir en sus dichos a las hijas del actor, así como por haberlo nominado a ser “El desgraciado de 2019”. Debido a ello, enfrentará los cargos de discriminación, amenazas y acoso sexual.

Al respecto de lo que Soto e Irina solicitan en su demanda, Herrera detalló: “Mis clientes no están pidiendo una disculpa pública, porque con eso no se resarce el daño”.

Aclaró que es una orden para que no se exprese, que no se acerque, que no los moleste, que no vuelva a hacer ese tipo de comentarios.

Igual Irina Baeva, con fundamento en el artículo 62 y 66 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pide medidas precautorias pertinentes”.

Por consiguiente, Laura Bozzo afrontará una batalla legal muy complicada.

Pueden judicializar la carpeta de investigaciones, y la pueden vincular a un proceso penal”.

Desde que iniciaron su noviazgo, Gabriel Soto e Irina Baeva han sido una de las parejas más odiadas, debido a que se dijo que ambos engañaron a Geraldine Bazán. Foto: Especial.

Estamos ofreciendo pruebas que son muy contundentes, una USB y los links de los programas donde ha hecho esas declaraciones. Y a la hora que comparezca no va a poder negar lo que ha dicho en televisión o lo que ha declarado en las redes sociales”.

Ellos quieren que esto se vaya a las últimas consecuencias. La señora merece una sanción legal, si la tienen que sujetar a un procedimiento penal, que la sujeten”.

Las reacciones en Instagram de apoyo a la famosa pareja no esperaron, incluso algunos señalan que la peruana debe dejar de ofender a quien se le pone enfrente.

Que bueno, esa vieja metiche se merece todas las denuncias por andar metida siempre en lo que no le importa de por si casi nadie la quiere en México”, “Por qué tanta agresividad con esta pareja. ¿Algunos de ustedes estuvimos en su dormitorio para saber lo que realmente pasó con la ex y Gabriel?”, escribieron.