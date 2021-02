VIDEO. Integrante de 'Hoy' se sincera y admite finalmente que es "gay"

México.- Gabriel Varela, integrante del programa matutino 'Hoy', expresó abiertamente sus preferencias sexuales y reveló que "es gay".

En uno de los episodios de 'El Minuto que Cambió mi Destino’, con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Valera fue cuestionado sobre por qué a sus 54 años de edad no se ha casado para formar una familia.

El presentador de Televisa no le dio vueltas al asunto y confesó que "no me gustan las mujeres... Sí, soy gay".