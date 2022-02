México.- Gaby Castillo, exparticipante del programa de TV Azteca “Enamorándonos”, fue detenida hace poco más de un mes junto a su novio y este martes 15 de febrero se informó que fue puesta en libertad debido a que un juez consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para imputarlos en los delitos de extorsión y narcomenudeo.

Castillo logró salir de la prisión tras argumentar el juez que fue una víctima más de las circunstancias. Gaby Castillo y su actual pareja sentimental José Hareff quedaron en libertad, debido a que según el juez las pruebas en su contra no fueron suficientes.

Las pruebas presentadas para imputar a la influencer y cantante no fueron aceptadas por el juzgador para continuar con el proceso en su contra, al argumentar que posiblemente "fue una víctima de las circunstancias", publicó El Universal.

Gabriela Sánchez Castillo, como se llama la influencer y reguetonera de 26 años, y José Hareff Soto fueron detenidos el pasado lunes 3 de enero en la zona de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando ambos viajaban a bordo de una camioneta de lujo en la que se encontró dinero en efectivo y drogas.

Gaby Castillo fue detenida en los primeros días de enero en la Ciudad de México. Fotos: Twitter

Fue detenida a principios de año

El periodista policíaco, Carlos Jiménez, fue quien dio a conocer el pasado 3 de enero la detención de la exparticipante de “Enamorándonos” en la Ciudad de México.

“Detienen a Gaby Castillo de Enamorándonos. La exnovia de ‘El Lunares’ de la Unión, fue detenida por agentes de la inteligencia de la SSC_CDMX. Estaba con uno de los defraudadores de la familia Soto, dedicada a robar autos de lujo con cheques sin fondo”, fue lo que publicó el reportero.

Gaby fue detenida mientras conducía un vehículo y de acuerdo con la información, circulaba por Tlatelolco a bordo de una camioneta en la que también se encontraba uno de los integrantes de la familia Soto, quienes supuestamente se dedicaban al robo de vehículos.

Según el periodista, el juez que los liberó les pidió no drogarse, no emborracharse, no salir del país y tener empleo, y al aceptar la Fiscalía de la Ciudad de México ya no pudo mantenerlos presos.

