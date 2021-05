México.- La actriz Gaby Espino ha recibido críticas porque ahora se ve más flaca en unas recientes fotos en bikini que compartió en su cuenta de Instagram.

La protagonista de la telenovela “Santa Diabla” de la cadena Telemundo, ha impactado con su transformación física en los últimos meses, por lo que ahora presume un cuerpo mucho más definido y delgado.

Sin embargo, la polémica surgió luego de que la también conductora mostrara su cuerpo en diversas imágenes publicadas en Instagram.

Inmediatamente los comentarios a favor y en contra de su aspecto no se hicieron esperar, por lo que Gaby empleó la misma red social para expresar su descontento.

A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así", subrayó la actriz.