Gaby Platas defiende a Víctor Trujillo, 'Brozo'; llama 'poco brillantes' a quien lo ataca

México.- La actriz Gaby Platas llamó "poco brillantes" a quienes atacan al comunicador Víctor Trujillo, a quien han señalado por su personaje de "Brozo" de ser machista y misógino.

A través de las redes sociales, la actriz de la telenovela de "¿Qué le pasa a mi familia?" que tiene locaciones en la ciudad de Guanajuato, compartió el mensaje que escribió Víctor Trujillo, en el que se defendía de las acusaciones de misoginia y abuso de las que ha sido objeto por presentar a mujeres casi desnudas en sus programas.

Gaby dejó clara su postura a favor del actor Víctor Trujillo, al asegurar que una cosa es el personaje de "Brozo", que forma parte de una actuación, y otra la persona.

Víctor Trujillo 'Brozo' ha sido tachado de misoginia y abuso. Foto:Instagram

"Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor", escribió Víctor Trujillo en Twitter, tras lo cual Gaby Platas escribió "Cuando un ACTOR (así, en mayúsculas) tiene que explicarles la diferencia entre un personaje y él mismo es que de verdad no son muy brillantes".

Esta publicación le valió a la actriz varios 'ataques' con mensajes contra ella e incluso burlas.

Sin embargo la actriz de Televisa no se dejó, y publicó otro tweet, que nuevamente levantó polémica entre los internautas.

"Bueno, si no pueden distinguir una mujer violada de una mujer que voluntariamente se contrató para aparecer en un programa de tv, ¿cómo van a distinguir a un violador con varias denuncias de actor haciendo un personaje?", escribió Gaby.

Un internauta le recordó el rumor que circuló, sobre que existía un catálogo de actrices de Televisa. "No tiene denuncias, pero lo que si está comprobado que ustedes si se rentan al mejor postor y aparecen en catálogos", escribió un usuario de Twitter.

"Cuéntame más. ¿Está comprobado que 'nosotras' nos rentamos al mejor postor y aparecemos en catálogos?, ¿me muestras algún catálogo donde yo aparezca?, ¿me muestras algún lugar donde yo 'me haya rentado'? Y lo escribe una mujer", le contestó la actriz, comentario que le valió cientos de 'likes', aunque también mensajes en contra.