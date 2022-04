Gaby Rivero vive reto de amores en ‘Amor Dividido’

México.- La actriz Gaby Rivero celebra el éxito de la telenovela ‘Amor Dividido’ donde refleja el amor incondicional de una madre, y la historia sentimental de una mujer madura.

Gaby es Rosaura Sánchez, una mujer guapa, que se esmera, que tiene un café Internet, es muy agradable en su trato, simpática, amable.

Muy apreciada por su clientela. Especialmente por Phillipe (Pedro Sicard), un francés maduro al que Rosaura le renta la habitación de su único hijo y compañero de vida, Danilo (Lambda García), quien se fue becado a España para estudiar su carrera profesional, por 4 años.

En entrevista, Gaby habló sobre esta telenovela, que se ha mantenido en buenos niveles de rating.

Tuve la oportunidad de ser Rosaura me parece muy entrañable, pero el asunto es que le cae el chahuistle, ya que se dio cuenta que su hijo no estuvo en la escuela; también estaba enamorada de Philippe, pero él no siente amor por ella, y comienza un trama en ese sentido”, dijo.